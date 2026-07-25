Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

Капитанът на олимпийския и световен шампион Италия Анна Данези сподели след много драматичната загуба с 2:3 на полуфиналите на Волейболната Лига на нациите при жените в Макао, че ще се опитат да съберат цялата си енергия и да спечелят медал.

"Положителното беше, че никога не се отказахме, дори когато губехме с 1:2, и останахме в мача, опитвайки се да го спечелим. Но днес не успяхме. Не играхме много добре на блокада и в защита, докато Бразилия свърши невероятна работа. Така че, поздравления за тях и успех на финала! И, разбира се, успех и на нас в нашия си финал, защото спечелването на медал винаги е важно. Ще бъде трудно да се пренастроим, защото когато вярваш в нещо и не можеш да го постигнеш, е сложно, но ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим третото място", призна Данези пред камерата на VBTV.