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  3. Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

  • 25 юли 2026 | 16:43
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Капитанът на олимпийския и световен шампион Италия Анна Данези сподели след много драматичната загуба с 2:3 на полуфиналите на Волейболната Лига на нациите при жените в Макао, че ще се опитат да съберат цялата си енергия и да спечелят медал.

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"Положителното беше, че никога не се отказахме, дори когато губехме с 1:2, и останахме в мача, опитвайки се да го спечелим. Но днес не успяхме. Не играхме много добре на блокада и в защита, докато Бразилия свърши невероятна работа. Така че, поздравления за тях и успех на финала! И, разбира се, успех и на нас в нашия си финал, защото спечелването на медал винаги е важно. Ще бъде трудно да се пренастроим, защото когато вярваш в нещо и не можеш да го постигнеш, е сложно, но ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим третото място", призна Данези пред камерата на VBTV.

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Жулия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

Снимки: volleyballworld.com

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