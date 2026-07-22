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Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

  • 22 юли 2026 | 14:59
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Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за втория кръг в efbet Лига. Столичното дерби между Локомотив (София) и Левски е поверено на Никола Попов, а на ВАР ще е Димитър Димитров.

Мартин Великов ще ръководи срещата ЦСКА - Ботев (Пловдив), а във ВАР буса ще е Венцислав Митрев.

Дербито на Варна между Черно море и Спартак ще свири Драгомир Драганов.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ    

Срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027  

24 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева СН: Ичко Лозев Лозев    

25 юли 2026 г., събота, 19:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Николай Йорданов Колев    

25 юли 2026 г., събота, 21:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любомир Николаев Вушовски СН: Александър Костадинов Костадинов    

26 юли 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Георги Крумов Виделов    

26 юли 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов СН: Георги Владимиров Игнатов  

27 юли 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Георги Василев Йорданов    

27 юли 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Цветан Георгиев Георгиев  

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