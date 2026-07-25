Локо (Сф) пусна и онлайн билети за феновете на Левски

Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Локомотив (София) пусна в продажба и онлайн билети за днешната среща с Левски от втория кръг на efbet Лига. Сблъсъкът е тази вечер от 21:15 часа на стадиона в столичния квартал "Надежда".

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"ФК „Локомотив 1929″ ЕАД съобщава, че за днешната среща от 2-ия кръг на Първа лига срещу отбора на ПФК „Левски“, билети за гостуващия сектор се продават и онлайн. Феновете на гостуващия отбор могат да купят своите билети тук: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2670", пишат "железничарите".

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