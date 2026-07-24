Трима футболисти на Монтана пропускат мача в Своге

Трима футболисти на Монтана пропускат мача в Своге в събота. Защитникът Джан Хасан е с травма на левия глезен и носи специален ортопедичен ботуш. Фланговият нападател Ивелин Георгиев пък претърпя операция на лявото коляно и ще отсъства от терените поне три месеца. Здравословен проблем има и централният нападател Владислав Цеков-Каската.

Старши треньорът на Монтана Божо Джуркович няма да може да разчита и на талантливия полузащитник Борил Григоров, който изтърпява наказание от миналия сезон, когато носеше екипа на Ком (Берковица). Добрата новина за сръбския наставник на монтанци е, че от клуба успяха да картотекират в БФС най-новото попълнение Стив Траоре и бившият футболист на столичния Локомотив попадат в групата за мача.

групата на Монтана за мача със Спортист (Своге):

вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Марио Балъков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

треньор: Божо Джуркович.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google