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  3. Владо Манчев: Много съм впечатлен от това, което направи моят отбор

Владо Манчев: Много съм впечатлен от това, което направи моят отбор

  • 24 юли 2026 | 20:59
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Старши треньорът на Берое Владимир Манчев сподели мнението си след успеха с 2:1 над Хебър на старта на сезона във Втора лига. Наставникът на заралии похвали своите футболисти, след което отправи призив към футболната общественост в Стара Загора.

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"Постигнахме победата със страхотна игра от целия отбор. С невероятно себераздаване и дисциплина. Хебър е страхотен отбор, поздравявам ги за мача, който направихме. Като за начало на Втора лига зрителите би трябвало да са останали доволни.

Имаше ситуации пред двете врати, имаше голове. Имахме късмет в някои ситуации, когато играчи на Хебър стреляха в гредата. Ние също имахме доста чисти положения. Искам да изтъкна приноса на целия отбор. Това, което направиха играчите за краткото време, в което сме заедно, е достойно за похвала. Имахме само защитници на пейката. Наистина съм много впечатлен от това, което направи моят отбор днес.

Не очаквах такова поведение и такова лице от нашия отбор. Днес и двата отбора се опитвахме да играем футбол, атакувахме и се получи зрелищен мач.

Срещаме големи затруднения с привличането на състезатели. Отправям апел към цялата футболна общественост в града "Протегнете ръка на Берое!". Този отбор и град заслужават обединен да върви напред и да се върне там, където е неговото място. Откакто съм дошъл, усещам едно разединение в града, което пречи на моята работа и на състезателите. Искам да работя в здравословна среда, да давам всичко от себе си и да изведа клуба на по-високо ниво", каза Манчев.

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Снимки: Startphoto

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