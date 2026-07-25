Етър тръгна със сериозна заявка и вгорчи завръщането на Несебър във Втора лига

Етър разгроми с 5:1 завърналия се във Втора лига отбор на Несебър като гост на старта на новия сезон. Момчетата на Иван Иванов не оставиха никакъв шанс на своя съперник и дадоха сериозна заявка за предстоящата кампания.

Цветомир Цанев откри още в седмата минута, а в средата на първото полувреме домакините изравниха чрез Иван Колев (21'). До почивката "болярите" отбелязаха нови две попадения, които паднаха в рамките на 60 секунди.

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Първо Георги Иванов (36') върна преднината на "виолетовите", а малко след това Тома Ушагелов покачи на 3:1. В началото на втората част Ушагелов (47') реализира втория си гол в днешната среща, а в заключителните минути юношата Петър Петров (87') оформи крайния резултат.

В следващия кръг Етър приема Янтра в регионално дерби, докато за Несебър предстои визита на Монтана.

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