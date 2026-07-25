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ОФК Несебър взе Стефан Статев и французин

  • 25 юли 2026 | 07:46
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ОФК Несебър взе Стефан Статев и французин

Продължава мащабната селекция в едноименния тим на Несебър за участието му във Втора лига. Стефан Статев и французина Мохамед Билел са поредните новопривлечени футболисти в състава на Мирослав Косев. Първият е роден през 2003 година. Полузащитник е. Обличал е екипите на Лудогорец II (Разград), ЦСКА 1948 (София), Добруджа (Добрич), Ендрахт Алст (Белгия), Арда (Кърджали), Дунав (Русе) и Фратрия (Варна). Има един мач за юношеския национален отбор на България до 17 години. Очаква се Статев да е сред основните футболисти на Несебър.

Преди двамата, в Несебър дойдоха Стоян Пергелов, Рамис Исмаилов, Данаил Ластарджиев, Радослав Терзиев, Валентин Доцев и Петър Бонев.

Снимки: ofcnesebar.com

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