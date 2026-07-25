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Треньорът на Янтра: Моят апел е да гледаме мач за мач

  • 25 юли 2026 | 03:05
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Треньорът на Янтра: Моят апел е да гледаме мач за мач

Старши треньорът на Янтра Габрово - Борислав Стойчев, говори преди началото на сезона. „Ковачите“ стартират кампанията във Втора лига с домакинство на Спартак Плевен.

“Запазихме ядрото на отбора. Взехме шестима нови играчи - микс между опитни и млади, които се интегрират отлично. Очаква ни сериозен мач, затова ще ни трябват много дисциплина и сериозен подход, за да зарадваме феновете. Във футбола няма вчера. Каквото е било - било. Сега трябва отново да се хвърлим, защото няма кой да ни жали. Моят апел е да гледаме мач за мач и да не се разсейваме”, каза Стойчев.

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СНИМКА: OФК Янтра Габрово / Yantra Gabrovo Football Club// FACEBOOK

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