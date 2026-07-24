Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

Австралийският футболен национал Кристиан Волпато е дал положителен тест за кокаин, след като е бил спрян от органите на реда заради превишена скорост в Сидни, съобщават медиите в страната.

Властите в Нов Южен Уелс съобщиха, че 22-годишен мъж с автомобил марка БМВ е бил спрян от полицията, след като се е движил със 109 км/ч в зона до 60 км/ч на моста "Анзак" в около 1:10 часа местно време тази нощ.

L'Australien Cristian Volpato arrêté pour excès de vitesse au volant et contrôlé positif à la cocaïne quelques jours après son retour de la Coupe du monde

➡️ https://t.co/E34L1tWQDX pic.twitter.com/yxwrua7JJR — L'Équipe (@lequipe) July 24, 2026

Той е получил акт за превишена скорост и международното му свидетелство за управление на моторно превозно средство е временно отнето за срок от шест месеца. Властите продължават разследването. Няколко австралийски медии посочиха Кристиан Волпато като шофьор на автомобила, позовавайки се на изявлението на местните власти.

"В контакт сме с играча и продължаваме да следим случая", каза говорител на футболната федерация на Австралия без да назовава името на футболиста. Съюзът на професионалните футболисти в страната написа: "Наясно сме с информацията, свързана с Кристиан Волпато, и ще му осигурим подкрепа."

Нападателят, който има италиански корени, играе за Сасуоло в Серия А и е представлявал Италия на няколко юношески нива, преди да смени националността си и да дебютира за мъжкия отбор на Австралия през тази година. Волпато има четири мача за страната, три от които бяха на Световното първенство в Северна Америка по-рано през лятото.

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