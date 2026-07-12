Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фейенорд
  3. Австралийски защитник ще пропусне три месеца от новия сезон

Австралийски защитник ще пропусне три месеца от новия сезон

  • 12 юли 2026 | 12:59
  • 225
  • 0

Австралийският защитник Джордан Бос ще пропусне първите три месеца от новия сезон за Фейенорд заради контузия на коляното, която получи по време на Световното първенство по футбол, съобщиха от нидерландския клуб.

Фейенорд обяви, че Бос е претърпял успешна операция в събота. Лявото му коляно е било с шина, след като е бил ударен в него през първото полувреме при загубата на Австралия от Египет след дузпи в Далас на 3 юли.

23-годишният футболист беше титуляр във всички мачове на Австралия на Мондиала, след като преодоля серия от сериозни контузии, за да си осигури трансфер във Фейенорд. Той отбеляза четири гола в 36 мача в първия си сезон, след като премина в тима от белгийския Вестерло, пише агенция Ройтерс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 14865
  • 2
Норвежки фенове изпълниха улиците на Осло за мача с Англия

Норвежки фенове изпълниха улиците на Осло за мача с Англия

  • 12 юли 2026 | 09:16
  • 409
  • 0
Скалони: Днес страдахме, Швейцария ни създаде много трудности

Скалони: Днес страдахме, Швейцария ни създаде много трудности

  • 12 юли 2026 | 09:08
  • 1379
  • 4
Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

  • 12 юли 2026 | 08:50
  • 2980
  • 20
ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

  • 12 юли 2026 | 08:48
  • 1883
  • 3
Английските фенове ликуват след победата над Норвегия

Английските фенове ликуват след победата над Норвегия

  • 12 юли 2026 | 08:37
  • 416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 122855
  • 307
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 100
  • 0
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 14865
  • 2
Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

  • 12 юли 2026 | 12:24
  • 5740
  • 24
Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 36004
  • 25
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 6870
  • 4