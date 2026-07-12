Австралийски защитник ще пропусне три месеца от новия сезон

Австралийският защитник Джордан Бос ще пропусне първите три месеца от новия сезон за Фейенорд заради контузия на коляното, която получи по време на Световното първенство по футбол, съобщиха от нидерландския клуб.

Фейенорд обяви, че Бос е претърпял успешна операция в събота. Лявото му коляно е било с шина, след като е бил ударен в него през първото полувреме при загубата на Австралия от Египет след дузпи в Далас на 3 юли.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐬



Jordan Bos heeft in het laatste WK-duel met zijn nationale ploeg een knieblessure opgelopen. Bos werd deze ochtend geopereerd en de ingreep is goed verlopen. De verwachting is dat hij meerdere maanden niet inzetbaar is.



We’re… pic.twitter.com/1WZ1PcoH6q — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 11, 2026

23-годишният футболист беше титуляр във всички мачове на Австралия на Мондиала, след като преодоля серия от сериозни контузии, за да си осигури трансфер във Фейенорд. Той отбеляза четири гола в 36 мача в първия си сезон, след като премина в тима от белгийския Вестерло, пише агенция Ройтерс.

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Снимки: Imago