Австралийски защитник ще пропусне три месеца от новия сезон

Австралийският защитник Джордан Бос ще пропусне първите три месеца от новия сезон за Фейенорд заради контузия на коляното, която получи по време на Световното първенство по футбол, съобщиха от нидерландския клуб.
Фейенорд обяви, че Бос е претърпял успешна операция в събота. Лявото му коляно е било с шина, след като е бил ударен в него през първото полувреме при загубата на Австралия от Египет след дузпи в Далас на 3 юли.
23-годишният футболист беше титуляр във всички мачове на Австралия на Мондиала, след като преодоля серия от сериозни контузии, за да си осигури трансфер във Фейенорд. Той отбеляза четири гола в 36 мача в първия си сезон, след като премина в тима от белгийския Вестерло, пише агенция Ройтерс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago