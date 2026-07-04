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Хосам Хасан обясни как е мотивирал играчите на Египет при дузпите

  • 4 юли 2026 | 09:07
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Селекционерът на Египет Хосам Хасан е призовал своите футболисти да се изолират от напрежението и да се съсредоточат единствено върху изпълнението на дузпите срещу Австралия. Тактиката му проработи, след като „фараоните“ реализираха и четирите си наказателни удара, за да спечелят първия си елиминационен мач на световни финали в историята. Египет надделя с общ резултат 5:3. С този успех тимът се класира за осминафиналите на турнира, където във вторник ще се изправи срещу световния шампион Аржентина (19:00 часа българско време).

“Отидох при играчите и говорих с тях. Исках да сваля напрежението. Казах им: „Не се поддавайте на напрежението. Не мислете за него. Не се оглеждайте, чудейки се какво да правите. Просто спуснете завесата. Оставете всичко настрана и не мислете за нищо друго. Мислете само за вашата дузпа. Дори не мислете за вратаря, а единствено за изпълнението“, сподели Хасан.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Наставникът на Египет, който е голмайстор номер едно в историята на страната и футболистът с най-много мачове за националния отбор, притежава богат опит в подобни напрегнати моменти: “Като треньор и бивш играч знам, че напрежението е огромно. Те мислят за всичко – за феновете, за шума, за всичко.“

Изпълненията на египетските футболисти бяха безупречни, включително и това на капитана Мохамед Салах.

„Толкова съм горд, че момчетата направиха толкова силен двубой от първата до последната минута. Мисля, че контролирахме събитията в 90% от срещата. Австралия също изигра страхотен мач. Те бяха прекрасен съперник. Но с цялото ми уважение към тях, ние ги поставихме под голямо напрежение. Пропуснахме много шансове и когато Омар Мармуш не се възползва от онзи подарък (в началото на второто полувреме), си помислих, че нещо не е наред. Но преосмислихме плана, направихме няколко промени и нещата се получиха“, завърши египетският селекционер.

Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз
Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз
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