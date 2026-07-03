Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Световно първенство
  2. Египет
  3. Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

  • 3 юли 2026 | 21:00
  • 2111
  • 3

Австралия губи от Египет с 0:1 в 1/16-финален дуел от Мондиал 2026, който се играе в от 21:00 часа в Далас, Тексас. Емам Ашур откри за "фараоните" в 13-ата минута. На 1/8-финалите победителят ще играе с Аржентина или Кабо Верде. Австралия си осигури място в директните елиминации, след като завърши на второ място в група "D" с актив от 4 точки в група с един домакините САЩ, Парагвай и Турция. Египет пък премина през груповата фаза без загуба, заемайки второто място в група "G". „Фараоните“ събраха 5 точки след престижно равенство 1:1 с Белгия и убедителна победа с 3:1 над Нова Зеландия. В последния си мач от групата те завършиха драматично 1:1 с Иран, като на персите бе отменен гол в последните секунди на двубоя.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Срещата със сигурност ще се превърне в историческа за един от двата отбора, тъй като никой от тях досега не е успявал да отстрани противник в елиминации на световно първенство.

Селекционерът на Австралия Тони Попович излиза във формация 4-1-4-1, като титулярите са абсолютно същите като в нулевото равенство с Парагвай в предишния мач. "Кенгурата" излизат с Нестори Иранкунда в предни позиции, който е подпомаган от халфовата линия, състояща се от Конър Меткалф, Джаксън Ървайн и Кристиан Волпато.

Голямата звезда на африканците Мохамед Салах е титуляр, след като до последно да беше под въпрос заради травма. Омар Мармуш от Манчестър Сити, както и играещите в родината си Зико и Ашур са останалите футболисти с офанзивни функции в състава на Египет.

Двата тима се срещат за пръв път в историята си в официален мач. Единствената им среща преди това е в контрола от ноември 2010 година, спечелена от Египет с 3:0 в Кайро. 

Мачът започна с натиск на "фараоните", но първото положение бе за Австралия. В 5-ата минута Кристиан Волпато отправи опасен далечен изстрел, но за негов малшанс топката срещна горната греда на египетския страж Мостафа Ахмед Шобеир и излезе в аут.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

  • 3 юли 2026 | 15:29
  • 1123
  • 0
Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

  • 3 юли 2026 | 15:13
  • 1309
  • 1
Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

  • 3 юли 2026 | 15:06
  • 2443
  • 29
Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

  • 3 юли 2026 | 14:58
  • 1108
  • 0
Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

  • 3 юли 2026 | 14:54
  • 1721
  • 0
Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

  • 3 юли 2026 | 14:49
  • 2982
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 32599
  • 69
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 2531
  • 1
Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 14326
  • 36
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 17890
  • 2
Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

  • 3 юли 2026 | 17:38
  • 18882
  • 13