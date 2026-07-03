Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

Австралия губи от Египет с 0:1 в 1/16-финален дуел от Мондиал 2026, който се играе в от 21:00 часа в Далас, Тексас. Емам Ашур откри за "фараоните" в 13-ата минута. На 1/8-финалите победителят ще играе с Аржентина или Кабо Верде. Австралия си осигури място в директните елиминации, след като завърши на второ място в група "D" с актив от 4 точки в група с един домакините САЩ, Парагвай и Турция. Египет пък премина през груповата фаза без загуба, заемайки второто място в група "G". „Фараоните“ събраха 5 точки след престижно равенство 1:1 с Белгия и убедителна победа с 3:1 над Нова Зеландия. В последния си мач от групата те завършиха драматично 1:1 с Иран, като на персите бе отменен гол в последните секунди на двубоя.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

OFFICIAL: Our Starting XI is unchanged from our draw with Paraguay 📋💪



🇦🇺 v 🇪🇬 - 3.7.26 - 1:00pm local

🇦🇺 v 🇪🇬 - 4.7.26 - 4:00am AEST



📱💻📺 Live on SBS & SBS On Demand#Socceroos #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5CWshkEAYk — CommBank Socceroos (@Socceroos) July 3, 2026

Срещата със сигурност ще се превърне в историческа за един от двата отбора, тъй като никой от тях досега не е успявал да отстрани противник в елиминации на световно първенство.

Селекционерът на Австралия Тони Попович излиза във формация 4-1-4-1, като титулярите са абсолютно същите като в нулевото равенство с Парагвай в предишния мач. "Кенгурата" излизат с Нестори Иранкунда в предни позиции, който е подпомаган от халфовата линия, състояща се от Конър Меткалф, Джаксън Ървайн и Кристиан Волпато.

Our Starting XI against Australia in the round of 32 1️⃣1️⃣🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/Mm2Od1kJPR — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 3, 2026

Голямата звезда на африканците Мохамед Салах е титуляр, след като до последно да беше под въпрос заради травма. Омар Мармуш от Манчестър Сити, както и играещите в родината си Зико и Ашур са останалите футболисти с офанзивни функции в състава на Египет.

Двата тима се срещат за пръв път в историята си в официален мач. Единствената им среща преди това е в контрола от ноември 2010 година, спечелена от Египет с 3:0 в Кайро.

Мачът започна с натиск на "фараоните", но първото положение бе за Австралия. В 5-ата минута Кристиан Волпато отправи опасен далечен изстрел, но за негов малшанс топката срещна горната греда на египетския страж Мостафа Ахмед Шобеир и излезе в аут.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages