Селекционерът на Австралия: Трябва по-често да играем срещу най-добрите, за да получаваме необходимото уважение

Селекционерът на националния отбор на Австралия Тони Попович иска страната да се установи в световния футболен елит, за да получава повече уважение от съдиите, след като тимът му отпадна след изпълнение на дузпи от Египет в 1/16-финалите на Мондиала.

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Съставът на Попович загуби дузпите с 2:4 след равенство 1:1 в края на продълженията и за трети път в историята си пропусна да спечели мач от елиминационната фаза на турнира. Според австралийския специалист обаче няколко ключови решения в хода на двубоя са били взети в ущърб на неговия отбор, заради което настоя, че страната се нуждае да влезе сред водещите футболни нации.

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"Единственият начин, по който можем да променим това, е като се съревноваваме с най-добрите по-често на големи турнири. С нашите представяния вече трябва да направим голяма крачка в тази посока. Ще трябва да продължим да правим това, за да заслужим необходимото уважение, независимо дали това е в тази стая, дали от хората като цяло, дали от съдиите, или от опонентите. Това може да промени много неща. Ние сме на път да постигнем това и знаем, че трябва да го заслужим", заяви Тони Попович след двубоя.

Австралия игра на шестото си последователно Световно първенство, но вече три пъти отпада след първия си мач на елиминациите, като преди загубата от Египет, отстъпи на бъдещите шампиони Италия през 2006 година и Аржентина преди четири години в Катар. "Искам това да ни вдъхнови да бъдем по-добри. Надявам се да направим крачка напред на Купата на Азия, която предстои през януари. И после след четири години, нека да имаме по-големи цели, по-големи очаквания", каза австралиецът.

Шестима от титулярите в състава на Попович бяха по-млади от 23 години, включително тийнейджърът Лукас Херингтън, който уцели напречната греда при дузпите. Наставникът на Австралия обаче защити решението си да даде право на младия централен бранител да изпълни дузпа въпреки липсата си на опит. "Той игра в предишните два мача като 18-годишен, така че ако му се доверявам да играе в двубой, в който ни трябваше резултат срещу Парагвай, когато можеше да отпаднем, тогава каква е разликата с дузпата?", обясни Попович.

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Снимки: Gettyimages