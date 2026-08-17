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  3. Джейми Варди обмисля оферта от бразилски гранд

Джейми Варди обмисля оферта от бразилски гранд

  • 17 авг 2026 | 05:15
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Джейми Варди обмисля оферта от бразилски гранд

Бразилският гранд Сао Пауло е отправил предложение към Джейми Варди да се присъедини към клуба като свободен агент, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Клубът от Бразилия се опитва да изпревари конкуренцията в надпреварата за подписа на легендата на на Лестър.

Варди стана свободен агент, след като договорът му с Кремонезе, който изпадна от Серия "А", изтече. По-рано се появи информация, че Уест Хам също следи ситуацията около 39-годишния футболист.

Англичанинът разглежда няколко възможности и все още не е взел окончателно решение за бъдещия си клуб, подчертава Романо.

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Снимки: Imago

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