Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00 Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
  1. Sportal.bg
  2. Египет
  3. Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

  • 4 юли 2026 | 08:38
  • 1504
  • 1

Нападателят на Египет Мохамед Салах изрази радостта си от победата срещу Австралия на Световното първенство. След 1:1 след редовното време и продълженията африканците надделяха в при дузпите. Самият Мо обясни решението си в този “напечен” момент да заложи на удар “Паненка”, който за негова радост спря в мрежата.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Написахме история. Преди мача казах на момчетата да се отпуснат и да се насладят на играта, без да мислят за напрежението. Радвам се, че спечелихме. Противникът пропусна две дузпи; нямаха късмет. Но все пак съм щастлив, че написахме история. Да, изпълних дузпата в най-решаващия момент. Реших го в последния момент. Ако някой можеше да го направи, това бях аз, тъй като имам повече опит. Исках да дам увереност на отбора. Трябваше да го направя, независимо дали беше последното ми Световно първенство или не“, каза Салах, цитиран от БТА.

На 1/8-финалите египтяните ще се изправят срещу Аржентина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хапчета за сън и тапи за уши за английските национали

Хапчета за сън и тапи за уши за английските национали

  • 4 юли 2026 | 09:29
  • 64
  • 0
Хосам Хасан обясни как е мотивирал играчите на Египет при дузпите

Хосам Хасан обясни как е мотивирал играчите на Египет при дузпите

  • 4 юли 2026 | 09:07
  • 138
  • 0
Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

  • 4 юли 2026 | 08:43
  • 384
  • 0
Скалони: А всички мислеха, че това ще е разходка в парка за Аржентина

Скалони: А всички мислеха, че това ще е разходка в парка за Аржентина

  • 4 юли 2026 | 08:15
  • 985
  • 0
Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

  • 4 юли 2026 | 07:44
  • 2886
  • 0
Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

  • 4 юли 2026 | 07:33
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 94563
  • 368
Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

  • 4 юли 2026 | 05:24
  • 5308
  • 6
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 22042
  • 11
Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

  • 4 юли 2026 | 07:44
  • 2886
  • 0
След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

  • 4 юли 2026 | 06:25
  • 5724
  • 1
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 07:55
  • 2238
  • 0