Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

Нападателят на Египет Мохамед Салах изрази радостта си от победата срещу Австралия на Световното първенство. След 1:1 след редовното време и продълженията африканците надделяха в при дузпите. Самият Мо обясни решението си в този “напечен” момент да заложи на удар “Паненка”, който за негова радост спря в мрежата.

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„Написахме история. Преди мача казах на момчетата да се отпуснат и да се насладят на играта, без да мислят за напрежението. Радвам се, че спечелихме. Противникът пропусна две дузпи; нямаха късмет. Но все пак съм щастлив, че написахме история. Да, изпълних дузпата в най-решаващия момент. Реших го в последния момент. Ако някой можеше да го направи, това бях аз, тъй като имам повече опит. Исках да дам увереност на отбора. Трябваше да го направя, независимо дали беше последното ми Световно първенство или не“, каза Салах, цитиран от БТА.

На 1/8-финалите египтяните ще се изправят срещу Аржентина.

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