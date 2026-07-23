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Варненското дерби №100 – вековна история на едно голямо футболно съперничество

  • 23 юли 2026 | 10:25
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Дербито на Варна е едно от най-интересните и оспорвани съперничества в историята на българския футбол. Интересът на варненската общественост към сблъсъците между градските съперници Спартак и Черно море датира още от началото на XX век.

Предстоящият двубой в неделя на стадион „Тича“ ще остане в историята с любопитен факт – той ще бъде под №100 сред всички официални срещи между двата отбора, изиграни във Варна.

Черно море взе младежки национал
Черно море взе младежки национал

Общият баланс до момента е изключително изравнен. Черно море има 33 победи, Спартак – 31, а 35 срещи са завършили наравно при голова разлика 116:114 в полза на „моряците“.

В мачовете от елита на българския футбол обаче предимството е на страната на Черно море. „Зелено-белите“ са спечелили 25 срещи, Спартак има 15 победи, а 27 двубоя са приключили без победител. Головата разлика също е в полза на „моряците“ – 78:61.

Превъзходството на Черно море в дербитата от efbet Лига е още по-осезаемо през последните две десетилетия. В последните десет шампионатни сблъсъка „моряците“ записаха шест победи, докато останалите четири срещи завършиха наравно.

Спартак Варна има своите славни моменти, особено през 80-те години на миналия век. Тогава незабравимите „соколи“ Живко Господинов, Стефан Найденов – голмайстор на дербитата в „А“ група с шест попадения – и техните съотборници постигнаха няколко паметни победи над Черно море.

От другата страна легендарният капитан на „моряците“ Тодор Марев държи рекорда по участия във варненското дерби. Той има 22 официални мача срещу Спартак – постижение, което и до днес остава ненадминато.

Двата отбора се срещат в ранен етап от първенството, когато шампионатът все още не е набрал пълна скорост. Подобни двубои обаче винаги са изпълнени с огромен заряд, емоции и адреналин – както на терена, така и по трибуните. Победата в подобен сблъсък носи не само три точки, но и сериозен психологически импулс за следващите срещи.

Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)
Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

Любопитен е и фактът, че през лятната пауза именно двата варненски клуба бяха най-активни на трансферния пазар сред отборите в efbet Лига. Черно море привлече девет нови футболисти, докато Спартак се превърна в своеобразен рекордьор с цели 16 нови попълнения. За немалка част от тях неделният двубой ще бъде първо официално варненско дерби – отлична възможност да оставят своя отпечатък в историята на това голямо футболно съперничество.

Всички предпоставки сочат, че срещата в неделя на стадион „Тича“ ще предложи нова порция футболни емоции, драматични моменти и още една запомняща се страница в богатата история на варненското дерби.

/Пламен Трендафилов/

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