Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

Фенове на Ботев (Пловдив) обявиха край на общността "Трибуна Изток". Това стана чрез официално съобщение, в което същевременно се потвърждава появяването на нова фенска "жълто-черна" общност - "South SIDE". Причина за тази промяна, според въпросната организация, е политиката на футболния клуб, която гласи, че не може да има повече от една трибуна, в която да се намират агитки.

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"ОФИЦИАЛНА НОВИНА ОТ ОБЩНОСТ "ТРИБУНА ИЗТОК"

Драги, Ботевисти и Бултраси.

Ще трябва да изкажен тези неприятни новини по доста необикновен начин.

Всеки привърженик на "Ботев" Пловдив иска да посети южната трибуна поне един път. А изживяването там е неописуемо. Нашата общност "Трибуна Изток" беше създадена с цел да съживи и поднови старата красота на източната агитка. Младежите и децата няма да разберат това, което трибуната беше преди.

Тази цел сега е провалена, заради новите политики на клуба. Политиката гласи, че не може да има повече от една трибуна, в която да се намират агитки.

Повечето, които са стари и възрастни привърженици на тима, ще знаят, че в миналото точно източната трибуна беше ултрас сектора, където се събираха най-активните фенове. след реконструкцията на "Колежа", обаче се премества на южната. Поради тази промяна, както казахме, целта се разваля и се налага общността "Трибуна Изток" да се разформирова.

От 22.07.2026 официално се появява нова общност "South SIDE (Ss), за която ще разкажем по-късно.

Благодарим за подкрепата от Трибуна Изток!

Завинаги в сърцата на всички - миналата слава и ултрас сектор на жълто-черните - Ботев Пловдив".

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