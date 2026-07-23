Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион "Тофик Бахрамов" започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на Националния стадион "Васил Левски". Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф (Тираспол) или Макаби (Тел Авив) в следващия етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо (Киев) или ПАОК.

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Армейският отбор елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг - победа с 3:2 в София и 2:1 в Северна Ирландия. Реваншът се разви драматично, като отборът на Христо Янев постигна обрат в последните минути. Срещата на "Брендиуел" беше прекъсната за 14 минути, след като се стигна да напрежение по трибуните. В резултат на това УЕФА наказа ЦСКА да няма фенове на "червените" в Баку, като в добавка клубът беше глобен с 55 000 евро и беше поставен под двугодишен изпитателен срок.

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Грандът от Борисовата градина имаше мач само преди три дни - скучно 0:0 срещу Славия на стадион "Александър Шаламанов", като след последния съдийски сигнал привържениците на армейците започнаха да скандират "Оставка" по адрес на Янев. От своя страна наставникът коментира, че е човек, който носи отговорност и подчерта, че нещо в поведението на отбора трябва да се промени.

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Бившият национал добави, че е гледал три мача на Карабах и определи, че азербайджанският тим е на ниво за Шампионската лига. На вчерашната пресконференция той заяви, че ЦСКА е дошъл край бреговете на Каспийско море, за да даде отпор на домакините и да постигне добър резултат. Със сигурност мачът довечера няма да бъде лек за "червените". Любопитно е, че в тима на Карабах е бившият халф на Пирин (Благоевград) Чебрайлс Макрецкис, който беше купен наскоро от Ференцварош. Сред картотекираните и е Матеус да Силва, играл в efbet Лига за Локомотив (Пловдив).

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От групата на Карабах за мача липсва бразилският десен бек Дани Болт, който игра в първия мач на "конниците" срещу исландския Вестри. В състава на ЦСКА пък се завръщат националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които не успяха да вземат участие в напечения реванш срещу Дери Сити заради проблеми с визите за Великобритания. Халфът пропусна и първия мач заради наказание. В Ълстър, а и преди това на "Васил Левски", Янев заложи на игра с двама нападатели и без крила, но подчерта, че схемата е била избрана с оглед съперника.

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Аут от групата на Янев остана камерунската звезда Джеймс Ето'о. Той беше заменен в споменатия вече двубой срещу Славия, а сега дори не пътува за Града на ветровете, както наричат Баку. На пресконференцията на "Тофик Бахрамов" снощи треньорът на ЦСКА заяви, че всички в клуба се надяват да видят отново "стария Джеймс", който бил изостанал в подготовката. Същевременно Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц се заканват да бележат голове, в зависимост от това кой ще получи доверието на Янев.

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Карабах - ЦСКА



Съдия: Даниеле Чифи (Италия)

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Тофик Бахрамов", Баку



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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