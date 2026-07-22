Черно море взе младежки национал

Черно море подсили състава си с нов вратар, след като Дамян Христов официално подписа договор с „моряците“. Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец.

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През последните пет години той изиграва 113 мача за втория отбор на разградчани във Втора лига, както и 4 срещи за първия тим в efbet Лига. През 2023 г. Христов е преотстъпен за кратко в Етър, но не записва официални минути за великотърновския клуб.

Младият страж има и 17 участия за младежкия национален отбор на България, което допълнително подчертава неговия потенциал и опит на международно ниво.

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