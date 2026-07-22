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Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море взе младежки национал

Черно море взе младежки национал

  • 22 юли 2026 | 19:13
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Черно море подсили състава си с нов вратар, след като Дамян Христов официално подписа договор с „моряците“. Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец.

Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)
Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

През последните пет години той изиграва 113 мача за втория отбор на разградчани във Втора лига, както и 4 срещи за първия тим в efbet Лига. През 2023 г. Христов е преотстъпен за кратко в Етър, но не записва официални минути за великотърновския клуб.

Младият страж има и 17 участия за младежкия национален отбор на България, което допълнително подчертава неговия потенциал и опит на международно ниво.

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