Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец излиза срещу Апоел (Тел Авив) в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата на стадион DVTK, Мишколц започва в 21:30 и ще бъде ръководена от Алесандро Дудич. Реваншът е седмица по-късно на „Хювефарма арена“ в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице.

Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в Евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив (Пловдив) с 1:0 в Разград.

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Старши треньорът сподели, че отборът е достатъчно подготвен да играе срещу Апоел. Лудогорец ще преследва първо елиминиране на израелски опонент след като преди години не успя да се справи с Апоел (Беер Шева).

Лудогорец няма да може да разчита на трите си нови попълнения за този двубои – Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков. Извън групата остават и контузените Ерик Маркус и Кайо Видал. Дерой Дуарте пък получи допълнителна почивка след участието му на Световното първенство.

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Апоел ще се надява на подкрепата на своите фенове въпреки, че не домакинства в Израел. Очакванията са по трибуните да има между 4000 и 5000 привърженици на отбора, които и във вчерашния ден се снабдяваха с билети.

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Старши треньор на тима Елянив Барда няма сериозни кадрови проблеми в своя състав. Част от отбора е и българският национал Андриан Краев, който се очаква да започне като титуляр.

Апоел (Тел Авив) - Лудогорец



Съдия: Алесандро Дудич (Швейцария)

Начало: 21:30 часа

Стадион: "DVTK", Мишколц

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