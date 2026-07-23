Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 2597
  • 2

Лудогорец излиза срещу Апоел (Тел Авив) в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата на стадион DVTK, Мишколц започва в 21:30 и ще бъде ръководена от Алесандро Дудич. Реваншът е седмица по-късно на „Хювефарма арена“ в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице.

Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в Евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив (Пловдив) с 1:0 в Разград.

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Старши треньорът сподели, че отборът е достатъчно подготвен да играе срещу Апоел. Лудогорец ще преследва първо елиминиране на израелски опонент след като преди години не успя да се справи с Апоел (Беер Шева).

Лудогорец няма да може да разчита на трите си нови попълнения за този двубои – Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков. Извън групата остават и контузените Ерик Маркус и Кайо Видал. Дерой Дуарте пък получи допълнителна почивка след участието му на Световното първенство.

Лудогорец тръгна за Унгария със Станич, но без новите си звезди
Лудогорец тръгна за Унгария със Станич, но без новите си звезди

Апоел ще се надява на подкрепата на своите фенове въпреки, че не домакинства в Израел. Очакванията са по трибуните да има между 4000 и 5000 привърженици на отбора, които и във вчерашния ден се снабдяваха с билети.

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори
Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

Старши треньор на тима Елянив Барда няма сериозни кадрови проблеми в своя състав. Част от отбора е и българският национал Андриан Краев, който се очаква да започне като титуляр.

Апоел (Тел Авив) - Лудогорец

Съдия: Алесандро Дудич (Швейцария)
Начало: 21:30 часа
Стадион: "DVTK", Мишколц

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Спартак (Търнава): Нямахме късмет, но сме оптимисти за реванша

Треньорът на Спартак (Търнава): Нямахме късмет, но сме оптимисти за реванша

  • 23 юли 2026 | 01:20
  • 1723
  • 2
Георги Русев: Липсваше ни попадението!

Георги Русев: Липсваше ни попадението!

  • 22 юли 2026 | 23:51
  • 1574
  • 1
Петър Маринов: Жалко, че си тръгваме с равенство

Петър Маринов: Жалко, че си тръгваме с равенство

  • 22 юли 2026 | 23:49
  • 1439
  • 1
Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

  • 22 юли 2026 | 23:47
  • 2695
  • 3
Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

  • 22 юли 2026 | 23:40
  • 4764
  • 2
Наставникът на Апоел (Тел Авив): Лудогорец е на ниво Шампионска лига

Наставникът на Апоел (Тел Авив): Лудогорец е на ниво Шампионска лига

  • 22 юли 2026 | 23:38
  • 1390
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 2956
  • 21
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 141393
  • 474
ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

  • 22 юли 2026 | 23:21
  • 39036
  • 58
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:35
  • 10295
  • 12
Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

  • 23 юли 2026 | 03:58
  • 4635
  • 6