Илиан Илиев: Случило се е, да не влизаме в подробности, испанецът е перманентно контузен

Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана разочарован след равенството (1:1) срещу Ботев във Враца, тъй като домакините стигнаха до точката в 95-ата минута. Въпреки това той отдаде дължимото на играчите му, които се постараха да спечелят.

“Случило се е. Да казваме защо и да се върнем назад, можем да направим различни ситуации. Да не влизаме в подробности. Това не значи, че трябва да сваляме приноса на играчите, бориха се. Така са първите мачове. Изкарахме подготовката без контузии, но двама пострадаха в последната тренировка. Испанецът е перманентно контузен и пуснахме малкия. Равен, но допуснахме гол и сега се чувстваме, че едва ли не сме загубили мача.

Някои от новите хора се представиха горе-долу добре, но знаем, че могат много повече. Времето няма да ни чака. Трябва да ставаме всяка седмица по-добри. Трябва да играем повече с топката. Ако бяхме си я подали няколко пъти да убием порива на Враца да играе по-директно, може би нямаше да допуснем този гол. Но се случи.

Последните две години ни напуснаха повечето от хората, които бяха в основата на второто и третото място. Само Живко нямаше да е достатъчен. Да не коментираме публично какво е Васко за Черно море - показа с всеки един мач, че е лоялен към клуба", каза Илиан Илиев.

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Снимки: Startphoto