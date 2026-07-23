Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

  • 24 юли 2026 | 08:00
  • 2811
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Тази вечер ЦСКА излиза срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на стадион "Тофик Бахрамов". Съоръжението е построено още през 50-те години на миналия век, а от 1993-та носи името на прочутия бивш футболен рефер, който е асистент на финала на Мондиал'66 в Англия.

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Някогашният съветски учител става световноизвестен, след като в 101-ата минута на двубоя за световната купа казва на главния съдия Готфрид Динст, че топката е преминала голлинията след удара на Джефри Хърст - така след индикацията на Бахрамов домакините повеждат с 3:2 срещу ФРГ. Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, който се обсъжда и до днес - дали топката наистина е преминала голлинията, или не.

Цварц: Ще покажем класата си в нападение
Цварц: Ще покажем класата си в нападение

В днешно време непосредствено до стадиона в Града на ветровете, както наричат азербайджанската столица, се издига статуя на Тофик Бахрамов, пред която преди години поставят цветя Джеф Хърст и вратарят на "маншафта" от финала на "Уембли" Ханс Тилковски. По време на свое посещение в Баку в началото на 90-те пък бившият британски премиер Маргарет Тачър иска да се срещне лично с бившия арбитър.

ЦСКА тренира преди мача с Карабах
ЦСКА тренира преди мача с Карабах

През 1972-а Тофик Бахрамов се превръща в първият рефер от СССР, който ръководи финал от европейските клубни турнири - първият финален мач за Купата на УЕФА между Уулвърхамптън и Тотнъм, спечелен от "шпорите" с 1:2.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Спартак (Търнава): Нямахме късмет, но сме оптимисти за реванша

Треньорът на Спартак (Търнава): Нямахме късмет, но сме оптимисти за реванша

  • 23 юли 2026 | 01:20
  • 1722
  • 2
Георги Русев: Липсваше ни попадението!

Георги Русев: Липсваше ни попадението!

  • 22 юли 2026 | 23:51
  • 1574
  • 1
Петър Маринов: Жалко, че си тръгваме с равенство

Петър Маринов: Жалко, че си тръгваме с равенство

  • 22 юли 2026 | 23:49
  • 1439
  • 1
Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

  • 22 юли 2026 | 23:47
  • 2695
  • 3
Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

  • 22 юли 2026 | 23:40
  • 4764
  • 2
Наставникът на Апоел (Тел Авив): Лудогорец е на ниво Шампионска лига

Наставникът на Апоел (Тел Авив): Лудогорец е на ниво Шампионска лига

  • 22 юли 2026 | 23:38
  • 1390
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 2952
  • 21
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 2592
  • 2
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 141384
  • 474
ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

  • 22 юли 2026 | 23:21
  • 39030
  • 58
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:35
  • 10287
  • 12
Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

  • 23 юли 2026 | 03:58
  • 4634
  • 6