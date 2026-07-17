Ираола: Връзката с феновете е най-голямата ни сила

Новият треньор на Ливърпул Андони Ираола от няколко дни работи на тренировъчните терени и подготвя отбора за новия сезон. Испанецът знае, че очакванията на "Анфийлд" са големи, но твърди, че е готов за предизвикателството.

"Първият мач на "Анфийлд" ще бъде емоционален. Връзката с феновете е най-голямата ни сила, но тя започва на терена. Трябва да сме отбор, с който да се гордеят. Имаме огромно предимство благодарение на атмосферата, която се създава на "Анфийлд" и аз искам да градя върху това", заяви той.

Tune in to 'Inside Training' for an exclusive look at our latest pre-season work under Andoni Iraola 🎬 — Liverpool FC (@LFC) July 16, 2026

Ираола признава, че Мохамед Салах трудно ще бъде заместен. Той сподели, че клубът търси негов заместник, но той може да бъде с различни характеристики. "Това е голямо предизвикателство. Не можем да привлечем крило, което да бъде като Салах, защото така ще го подготвим за провал. Трябва ни някой в тази зона, но вероятно с различни умения, помагайки на отбора по друг начин. Със сигурност работим по привличането на играч, който да замести Салах", е мнението на специалистът.

"Много опитни играчи, които постигнаха всичко, напуснаха. Трябват ни други играчи, които да ги заместят и да поемат техните отговорности. Някои от настоящите футболисти пък трябва да повишат нивото си. Някои от играчите - Екитике, Брадли, Леони, други имат малки проблеми, не са част от подготовката. Не е идеална ситуация, но футболът е такъв, трябва да се адаптираш. ", допълни той.

🗣️ Andoni Iraola on if there’s going to be mini-rebuild of the team:



“Yeah, I think definitely there are going to be changes. A lot of senior players that have won everything here have left, and we need other players to not replace them, but assume, you know, this in terms of… pic.twitter.com/TiwmoszdDd — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) July 17, 2026

На въпрос какво за него ще е успех в първия му сезон на "Анфийлд", Ираола отговори: "Не мога да кажа. Ще оцените отбора, когато завърши сезонът. Знам какви са очакванията ту, но моят фокус е върху това да изградя отбор. За да отговоря на тези очаквания, трябва да използваме максимално всеки играч, с който разполагаме, да намерим начин да ги направим още по-добри, да изградим колектив, окйто може да ни донесе трофеи".

Бившият треньор на Борнемут говори и за двете нови попълнения Жереми Жаке и Виктор Муньос: "Жереми е играч, който познавам много добре още преди да подпише с Ливърпул. Той все още е много млад, но има всички необходими качества, от които имаме нужда за тази позиция. Той имаше контузия в рамото, но е напълно възстановен. Виктор също е футболист, който познавам много добре. Той може да играе на двете крила. Той е скромен, но амбициозен. Мисля, че ще бъде много добро попълнение за нас".

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Снимки: Imago