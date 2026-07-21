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Локо (София) със страхотен жест към феновете си

  • 21 юли 2026 | 12:19
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Локомотив (София) направи страхотен жест към феновете си, които искат да гледат на живо двубоя срещу Ботев (Пловдив) от първия кръг на efbet Лига. Както е известно, мачът трябваше да се проведе снощи, но заради тежките метеорологични условия беше отложен с 24 часа.

Сега "железничарите" организират безплатно пътуване за всички свои привърженици до Пловдив, където тази вечер, от 21:30 часа, двата отбора подновяват сблъсъка помежду си на "Колежа".

Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига
Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

"Локомотивци,

след като метеорологичните условия не позволиха мачът с "Ботев" да се изиграе по програма, ръководството на "Локомотив" иска да направи жест към всички, които вчера искаха да подкрепят отбора и всички останали, които имат възможност да го направят днес. Защото само заедно можем да вървим напред

Жестока буря прекрати мача между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф)
Жестока буря прекрати мача между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф)

Организираното пътуване ще е безплатно за всички, както и входа за доиграването на мача тази вечер. Събирането е в 18:00 на стадион "Локомотив", а тръгването е половин час по-късно", написаха от "Надежда".

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