Локо (София) със страхотен жест към феновете си

Локомотив (София) направи страхотен жест към феновете си, които искат да гледат на живо двубоя срещу Ботев (Пловдив) от първия кръг на efbet Лига. Както е известно, мачът трябваше да се проведе снощи, но заради тежките метеорологични условия беше отложен с 24 часа.

Сега "железничарите" организират безплатно пътуване за всички свои привърженици до Пловдив, където тази вечер, от 21:30 часа, двата отбора подновяват сблъсъка помежду си на "Колежа".

Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

"Локомотивци,

след като метеорологичните условия не позволиха мачът с "Ботев" да се изиграе по програма, ръководството на "Локомотив" иска да направи жест към всички, които вчера искаха да подкрепят отбора и всички останали, които имат възможност да го направят днес. Защото само заедно можем да вървим напред

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Организираното пътуване ще е безплатно за всички, както и входа за доиграването на мача тази вечер. Събирането е в 18:00 на стадион "Локомотив", а тръгването е половин час по-късно", написаха от "Надежда".

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