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  2. Локомотив (София)
  3. Локо (София) благодари на Ботев (Пд) за подкрепата към Любо Пенев

Локо (София) благодари на Ботев (Пд) за подкрепата към Любо Пенев

  • 21 юли 2026 | 15:05
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Ръководството на Локомотив (София) изказа благодарности към Ботев (Пловдив) за уважението и подкрепата към старши треньора на "железничарите" Любослав Пенев преди началото на сблъсъка между двата тима снощи. Двубоят бе прекратен в 5-ата минута заради буря и проливен дъжд и ще се доиграе днес.

Ел Голеадор бе посрещнат с шпалир от играчите и с бурни аплодисменти от трибуните на стадион "Христо Ботев" в знак на подкрепа в битката на легендарния голмайстор с онкологично заболяване.

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"Ръководството на Локомотив (София) иска да изкаже своите благодарности към ПФК Ботев (Пловдив) за поетата инициатива в знак на уважение и подкрепа към Любослав Пенев преди началото на сблъсъка между двата тима! 

А за нас остава радостта, че такава фигура, която е способна да обедини цялата футболна общност е част от нашия клуб!", се казва в съобщението на Локомотив на профила на клуба във "Фейсбук".

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Снимки: Startphoto

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