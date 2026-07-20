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Марк ван Бомел е фаворит за нов селекционер на Белгия

  • 20 юли 2026 | 23:25
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Бившият нидерландски национал Марк ван Бомел е основен кандидат за треньорския пост на националния отбор на Белгия, съобщава „Де Телеграаф“. Според изданието Кралската белгийска футболна асоциация (КБФА) вижда в негово лице идеалния наследник на настоящия наставник.

По-рано от КБФА обявиха официално, че няма да подновят договора на селекционера Рюди Гарсия. Контрактът на французина изтича на 31 юли 2026 г. Под негово ръководство „червените дяволи“ достигнаха до четвъртфиналите на последното Световно първенство, където отстъпиха с 1:2 пред Испания.

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За последно 49-годишният Ван Бомел беше начело на Роял Антверпен в периода 2024-2026 г., като с тима успя да спечели Купата на Белгия. В треньорската си визитка той има престои още в ПСВ Айндховен (включително и младежкия състав) и германския Волфсбург.

Интересно е, че името на специалиста беше свързвано и с националния отбор на родната му Нидерландия. Според списание „Кикър“ местната федерация е водила разговори с него, тъй като настоящият селекционер Роналд Куман ще поеме Барселона след Евро 2026. За поста бяха спрягани още имената на Юлиан Нагелсман и Петер Бос.

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Снимки: Gettyimages

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