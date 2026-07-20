Изненада: европейски 1/4-финалист от Мондиал 2026 остана без селекционер

От Кралската белгийска футболна асоциация (RBFA) официално обявиха раздялата със селекционера на своя национален отбор Руди Гарсия, след като двете страни не подновиха изтеклия договор помежду си. Напускането на френския специалист е изненадващо предвид факта, че той успя да изведе Белгия до 1/4-финал на Мондиал 2026, където беше отстранен от новия шампион Испания след загуба с 1:2, дошла след късен гол.

62-годишният Гарсия прекара 18 месеца начело на “червените дяволи”, наследявайки поста от Доменико Тедеско в началото на 2025-а. Оттогава насам той записа 12 победи, 6 равенства и само 2 загуби с белгийците, чиято статистика на Световното първенство беше три успеха (един след продължения), две ремита и едно поражение. Преди това наставникът е водил Сент Етиен, Дижон, Льо Ман, Лил, Рома, Марсилия, Лион, Ал-Насър и Наполи.

𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



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“След разговори с RBFA решихме да не продължим отличното пътуване, което споделяхме през последните 18 месеца. Оставям Белгия в Лига “А” в Лигата на нациите, както и сред осемте най-добри отбора в света. Бих искал да благодаря на моя изключителен състав от играчи, на спортния директор Венсан Манер и на феновете, които ни подкрепяха по време на този Мондиал. Пожелавам на Белгия всичко най-добро, докато продължава своята смяна на поколенията, за чието начало помогнах с гордост”, коментира Гарсия пред сайта на федерацията.

“Руди Гарсия бедспорно изигра ключова роля във възраждането на белгийските “червени дяволи”. Той беше назначен като национален селекционер в предизвикателен спортен и финансов аспект. Благодарение най-вече на неговите отдаденост и опит, беше възстановен отборният синхрон и беше постигнат силен резултат на скорошното Световно първенство. От името на федерацията бих искал сърдечно да благодаря на Руди и на неговите асистенти за последните 18 месеца. Заедно с моя екип сега подготвям нов цикъл, включващ назначаването на нов национален селекционер”, заяви спортният директор Манер.

Les raisons pour lesquelles Mannaert ne prolonge pas Rudi Garcia :



Identité de jeu floue.

Trop d’adaptation à l’adversaire.

Nervosité de Garcia.

Tensions avec le staff.

Approche « old school ».



[ via @LesoirSports ] pic.twitter.com/ZPB9CPKZFR — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 20, 2026

Според информации в Белгия именно Манер е взел решението за раздялата с Гарсия още преди началото на Мондиал 2026. Ръководителят не харесвал игровата идентичност и подхода на тима спрямо съперниковите отбори, а също така е имало неразбирателство помежду им. Като фаворит за нов селекционер е смятан нидерландската легенда Марк ван Бомел, който има опит начело на местния Роял Антверп, с който направи шампионски дубъл през сезон 2022/23.

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Снимки: Gettyimages