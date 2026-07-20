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Изненада: европейски 1/4-финалист от Мондиал 2026 остана без селекционер

  • 20 юли 2026 | 16:46
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От Кралската белгийска футболна асоциация (RBFA) официално обявиха раздялата със селекционера на своя национален отбор Руди Гарсия, след като двете страни не подновиха изтеклия договор помежду си. Напускането на френския специалист е изненадващо предвид факта, че той успя да изведе Белгия до 1/4-финал на Мондиал 2026, където беше отстранен от новия шампион Испания след загуба с 1:2, дошла след късен гол.

62-годишният Гарсия прекара 18 месеца начело на “червените дяволи”, наследявайки поста от Доменико Тедеско в началото на 2025-а. Оттогава насам той записа 12 победи, 6 равенства и само 2 загуби с белгийците, чиято статистика на Световното първенство беше три успеха (един след продължения), две ремита и едно поражение. Преди това наставникът е водил Сент Етиен, Дижон, Льо Ман, Лил, Рома, Марсилия, Лион, Ал-Насър и Наполи.

“След разговори с RBFA решихме да не продължим отличното пътуване, което споделяхме през последните 18 месеца. Оставям Белгия в Лига “А” в Лигата на нациите, както и сред осемте най-добри отбора в света. Бих искал да благодаря на моя изключителен състав от играчи, на спортния директор Венсан Манер и на феновете, които ни подкрепяха по време на този Мондиал. Пожелавам на Белгия всичко най-добро, докато продължава своята смяна на поколенията, за чието начало помогнах с гордост”, коментира Гарсия пред сайта на федерацията.

“Руди Гарсия бедспорно изигра ключова роля във възраждането на белгийските “червени дяволи”. Той беше назначен като национален селекционер в предизвикателен спортен и финансов аспект. Благодарение най-вече на неговите отдаденост и опит, беше възстановен отборният синхрон и беше постигнат силен резултат на скорошното Световно първенство. От името на федерацията бих искал сърдечно да благодаря на Руди и на неговите асистенти за последните 18 месеца. Заедно с моя екип сега подготвям нов цикъл, включващ назначаването на нов национален селекционер”, заяви спортният директор Манер.

Според информации в Белгия именно Манер е взел решението за раздялата с Гарсия още преди началото на Мондиал 2026. Ръководителят не харесвал игровата идентичност и подхода на тима спрямо съперниковите отбори, а също така е имало неразбирателство помежду им. Като фаворит за нов селекционер е смятан нидерландската легенда Марк ван Бомел, който има опит начело на местния Роял Антверп, с който направи шампионски дубъл през сезон 2022/23.

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Снимки: Gettyimages

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