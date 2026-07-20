Хамилтън не е съгласен с наказанието от ФИА, Ръсел го подкрепи

Люис Хамилтън изрази несъгласие с решението на стюардите да го накажат за инцидента с Джордж Ръсел в първата обиколка, който извади пилота на Мерцедес от Гран при на Белгия.

Хамилтън получи наказание от пет секунди за предизвикване на сблъсък с Ръсел в завоя „Ле Комб“. Пилотът на Ферари в крайна сметка завърши състезанието на четвърто място, на шест секунди от подиума.

Russell 💥 Hamilton



A three-way view of their dramatic opening lap collision 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FVsWbI5rh7 — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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Ръсел и Хамилтън стартираха съответно от трета и пета позиция на пистата „Спа“, като пилотът на Мерцедес бе пред бившия си съотборник.

Ръсел изпитваше затруднения със скоростта по правата „Кемъл“, което го направи уязвим за атака от страна на Хамилтън.

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В битка за четвъртото място Ръсел се намираше от външната страна на бившия си съотборник, когато недозавиване изпрати болида на Ферари, управляван от Хамилтън, в този на Мерцедес. Ръсел се завъртя, озова се в чакъла и отпадна от Гран при.

Хамилтън, който изтърпя наказанието си по време на спиране в бокса при виртуален автомобил за сигурност, смята, че решението е било несправедливо.

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„Неприятно за него, неприятно и за мен - заяви 7-кратният световен шампион. - Не исках да виждам това. В края на състезанието се справих по най-добрия възможен начин с щетите, които имах, а също и с наказанието.“

„Искам да кажа, мисля, че беше състезателен инцидент, така че очевидно не смятах, че трябва да има наказание, но каквото – такова.“

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Хамилтън подсказа, че планира да се извини на Ръсел за инцидента помежду им.

„Ще му пиша по-късно, защото няма да се видим – всички бързат да си тръгнат оттук - каза вчера на "Спа" Хамилтън. - Последното нещо, което искаш, е да се сблъскаш със съотборника си или със стария си отбор, когото много уважаваш, и с Джордж. Но се случи.“

Ръсел обаче в никакъв случай не таи лоши чувства към Хамилтън заради сблъсъка.

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„Честно казано, мисля, че беше състезателен инцидент. Той не го направи нарочно - коментира Ръсел. - Да, той имаше повече вина от мен, но не направи нещо безразсъдно.“

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Снимки: Gettyimages