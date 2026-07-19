Ферари: Хамилтън получи мега сурово наказание

Както Люис Хамилтън, така и шефът на отбора му във Ферари – Фредерик Васьор, изразиха дълбоко несъгласие с петсекундното наказание, което пилотът получи за сблъсък с Джордж Ръсел от Мерцедес в първата обиколка на Гран при на Белгия във Формула 1.

„Мисля, че е мега сурово - заяви Васьор след състезанието. - Ако погледнете завоя, Ръсел имаше достатъчно място отляво, не беше близо до стената.“

Russell 💥 Hamilton



A three-way view of their dramatic opening lap collision 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FVsWbI5rh7 — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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„Според мен това е по-скоро състезателен инцидент и ни коства много“, добави той.

Контактът извади от надпреварата бившия съотборник на Хамилтън, но в основата си бе причинен от проблем с електрическото задвижване на Мерцедес в първия сектор. Това доведе до загуба на позиция от страна на Ръсел спрямо двата болида на Ферари по изкачването към „Ле Комб“.

След това Ръсел опита изключително късно спиране от външната страна на завоя и изглеждаше, че си е върнал поне позицията от Хамилтън. Тогава обаче предната лява гума на Ферари-то удари страничната част на Мерцедес-а и го завъртя. По радиото Хамилтън обясни, че е нямал сцепление в предната част, тъй като е бил в турбулентната въздушна струя на колата пред него – Ред Бул-а на Макс Верстапен.

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„В крайна сметка беше труден уикенд“, каза Хамилтън след състезанието.

„Поемам цялата отговорност за инцидента ми вчера в третата свободна тренировка, който имаше ефект върху настройките, които не бяха правилни, и след това се оказах на грешна позиция в квалификацията. Защото мисля, че с правилните настройки вероятно щях да бъда пети, трети или втори.“

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„Това означаваше да стартирам по-назад, а след това се озовах в позиция, в която Джордж очевидно изглеждаше, че е загубил мощност, и просто ме заобиколи отвън, и се стигна до сблъсък.“

„Получих щети, а след това в състезанието направих най-доброто, на което бях способен с повредите, които имах, а също и с наказанието.“

„Мисля, че беше състезателен инцидент, така че не мисля, че трябва да има наказание за това“, заключи пилотът.

Хамилтън изтърпя наказанието си при единственото си влизане в бокса по време на виртуална кола за сигурност в 20-ата обиколка. Той обаче получи сигнал да потегли, докато механик все още се опитваше да направи корекция на предното крило. Това остави Хамилтън на четвърто място на финала, като британецът бе изправен пред ново разследване за опасно пускане.

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Всъщност стандартното наказание за „причиняване на сблъсък“ е 10 секунди, но стюардите решиха, че смекчаващи обстоятелства оправдават по-лека санкция.

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Снимки: Gettyimages