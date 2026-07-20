Какво казаха големите медии за отпадането на Джордж Ръсел

Гран при на Белгия през 2026 донесе поредния уикенд на смесени емоции за Мерцедес, след като отборът си осигури победа с Кими Антонели.

В другата част на гаража обаче Джордж Ръсел трябваше да се примири с поредно състезание без точки, след като катастрофира в първата обиколка след сблъсък с Люис Хамилтън. Най-голямото му разочарование обаче беше свързано с мистериозен проблем със задвижващата система, който го тормозеше през цялото време.

Шарл Леклер и Макс Верстапен се качиха на подиума, докато Макларън не успя да се включи в битката за челните позиции.

"It's one thing after another, after another, after another..."



George reflects on a difficult day #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/TSgCn11dpa — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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По-долу можете да прочетете как медии от цял свят реагираха на десетия кръг от сезона във Формула 1 – Гран при на Белгия.

Дейли Телеграф: Опасения, че Ръсел може да започне да прекалява с риска

Състезанието на Джордж Ръсел приключи само няколко завоя след старта, когато се сблъска с бившия си съотборник Люис Хамилтън. Основното му разочарование обаче беше насочено към ограниченията в мощността на задвижващата система, които изпитваше през целия уикенд и които отново се проявиха в първата обиколка.

Russell 💥 Hamilton



A three-way view of their dramatic opening lap collision 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FVsWbI5rh7 — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Нов шеф за Никола Цолов в академията за млади пилоти на Ред Бул

След като разликата спрямо Кими Антонели нарасна до 45 точки, въпреки че италианецът също имаше своите проблеми през сезона, Дейли Телеграф изказа теорията, че Ръсел е в опасност да започне да кара прекалено рисковано в опит да навакса изоставането си.

„В крайна сметка Ръсел има проблем, който му пречи да кара колата инстинктивно в една обиколка и да намира време там, където би очаквал, просто като натиска по-силно - написа Гари Андерсън. - Притеснението сега е, че тези проблеми – каквато и да е причината – ще се натрупат и той ще се опита да намери необичайни решения, ще започне да кара по неестествен начин или просто ще натиска твърде много.“

Л'Екип: Хаджар възстановява френската гордост във Формула 1

From the back row of the grid to P6 📈



What a drive from @Isack_Hadjar 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/zMNFg1rHsh — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Можеше ли Ландо Норис да е втори на "Спа"?

Исак Хаджар се радва на поредното си силно представяне за Ред Бул – такова, което шефът на отбора Лоран Мекис определи като най-доброто му състезание с тима досега. 21-годишният пилот стартира неделната Гран при на Белгия от дъното на решетката, след като смени компоненти по задвижващата система. Въпреки това той успешно си проправи път напред и пресече финалната линия на шеста позиция, отбелязвайки шестото си поредно класиране в топ 6.

Както отбелязва Л'Екип, това е първият път, в който френски пилот постига подобен успех след Ален Прост през 1993 година.

Гадзета дело Спорт: Ръсел се нуждае от „събуждане“, докато Антонели лети към титлата

Гадзета дело Спорт подчерта, че Антонели вече е явният фаворит за титлата, като се позовава на различни букмейкъри след състезанието на „Спа“. 19-годишният пилот се стреми да стане първият шампион на Италия след Алберто Аскари през 1953 година.

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Ясно е, че инерцията е на страната на пилота във втория му сезон, а изданието подчертава, че Ръсел се нуждае от „събуждане“, ако иска да върне борбата си за титлата в правилния коловоз след поредното състезание без точки.

При разлика от 45 точки в средата на сезона и без признаци Антонели да намалява темпото, задачата пред британеца може да се окаже изключително трудна.

Де Телеграаф: Битка на батериите на „Спа“

Редица пилоти изразиха разочарованието си от новите задвижващи системи във Формула 1 в различни моменти през годината, като „Спа“ не направи изключение. Въпреки че на този етап много от пилотите не желаят да се повтарят, раздразнението им беше очевидно през целия уикенд.

Де Телеграаф посочва, че в стаята за почивка след състезанието е било чуто как Макс Верстапен казва на белгийския крал Филип, че пистата „Спа“ е любимата му в календара.

Но както изданието го определи, състезанието беше „Битка на батериите“, тъй като изпреварванията зависеха силно от наличната електрическа енергия.

Here's how Max claimed P3 👀



This emphatic overtake on Norris saw the Dutchman secure his third podium of the season 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/qKUaWwPIbS — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Ню Зийланд Хералд: Рейсинг Булс трябва да се намеси, преди да бъде извършен кардинален грях

Ред Бул не продава Рейсинг Булс за 3 милиарда долара

Гран при на Белгия можеше да се превърне в катастрофално събитие за Рейсинг Булс, тъй като двамата им пилоти бяха много близо до контакт в първата обиколка. Както Лиам Лоусън, така и Арвид Линдблад са с много близки резултати през кампанията досега, като и двамата се стремят да впечатлят старшия отбор на Ред Бул.

Тъй като Рейсинг Булс се радва на силната си позиция в челото на средната група, Ню Зийланд Херълд предполага, че отборът трябва да предприеме по-сериозни мерки, за да гарантира, че бедствието няма да се случи в предстоящите състезания.

„Независимо кой кара за отбора, пилотската двойка винаги дава най-доброто от себе си, за да се бори за промоция в първия отбор“, пише изданието.

„Но с три рискови момента в последните три състезания, трябва да има някаква намеса, преди Лоусън или Линдблад да извършат кардиналния грях в моторните спортове – да извадиш от състезанието съотборника си.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages