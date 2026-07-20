Все още е неясна съдбата на състезанията в Катар и Абу Даби

В хода на изминалия уикенд за Гран При на Белгия ФИА и ФОМ са информирали отборите във Формула 1, че заради подновяването на войната в Близкия изток, отложеното състезание в Бахрейн няма да се състои.

Това решение беше очаквано и спекулации за него се появиха още в началото на месеца.

"I think it was racing"



Lewis Hamilton reacts to his unfortunate collision with George Russell on the first lap at Spa 🗣️#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/UNNdWgi6Hb — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

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Все още обаче не е ясна съдбата на последните две надпревари, планирани за сезон 2026 във Формула 1 в Катар и Абу Даби. Но се смята, че колкото повече минава времето, толкова по-малки стават шансовете двете надпревари да оцелеят.

Във ФОМ продължават да търсят алтернатива на последните два старта, като Портимао в Португалия остава като реален вариант за единия слот.

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В същото време се обсъжда и провеждането на второ състезание в Баку – една седмица след първото. Така ще бъде зает уикендът, в който се планираше да се върне Бахрейн.

ФОМ отлага максимално решението за финала на сезона, тъй като шефовете на Формула 1 искат състезанията да се върнат в Близкия изток, основно заради солидните договори с местните промоутъри. Ако надпреварите в Катар и Абу Даби паднат, то това ще се отрази негативно на приходите на Формула 1 тази година.

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages