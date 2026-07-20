Любо Руйков: Продължаваме да търсим скорост

Българският пилот Любослав Руйков призна, че не е доволен от участието си във втория кръг на Формула 4 Европа през уикенда на пистата „Ле Кастеле“ във Франция.

Любо участва в този шампионат с тима, за който кара в Италия – Трайдънт, но се оказа, че проблемите от основния му шампионат са пренесени и на пистата до Марсилия.

Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки

В трите състезания през уикенда Любо записа 25-о, 24-о и 26-о място и намери интересно сравнение за трудностите, които има с колата.

„Все едно стоя на едно място, все едно не се движа на правите – обясни за Sportal.bg Руйков. – Проблемите от предишните състезания с Трайдънт и тази кола продължават – на правите съм с 8 км/ч по-бавен от другите. Нямам шанс да се защитавам, както и да атакувам.

„Доста е неприятно, защото имам скорост, мога да съм в топ 10 – на „Зандвоорт“ с друга кола и друг отбор се видя, че е така, при това говорим за непозната за мен писта. А най-лошото е, че нямаме обяснение защо скоростта в колата липсва. Но продължаваме да търсим скорост и да пробваме различни неща.

„Мислех, че „Ле Кастеле“ ще ми хареса, но като си толкова бавен, няма как да ти хареса което и да е трасе. Но продължаваме да работим, знам, че можем да пробием напред.“

Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"

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