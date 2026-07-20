Тото Волф обясни защо Андреа Кими Антонели е толкова добър

Каква разлика може да направи една година. Преди дванадесет месеца на „Спа“ един разплакан Андреа Кими Антонели едва сдържаше емоциите си пред медиите след кошмарен спринтов уикенд, в който на два пъти отпадна в първата част на квалификацията и завърши и двете състезания далеч назад в класирането.

Сега Антонели е вторият най-успешен италиански пилот в историята на Формула 1, след като триумфира в Гран при на Белгия в неделя. С тази победа той увеличи преднината си в шампионата на 45 точки пред новия си подгласник Люис Хамилтън, докато съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел изостава с още пет точки след отпадането си в първата обиколка.

These front row reactions from Kimi Antonelli and Max Verstappen! 🤯😮‍💨



Insights powered by @awscloud 📊#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/F26p4Hi5tJ — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

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Контрастът между склонния към грешки 18-годишен новобранец, на когото Мерцедес заложи миналата година, и 19-годишната звезда, която наблюдаваме този сезон, е повече от ярък. Според шефа на отбора Тото Волф това се дължи на безценния опит, натрупан през 2025, както и на мъдрия подход на Антонели както в болида, така и извън него.

„Всички сме изненадани“, призна Волф след шестата победа в кариерата на Антонели, която е и шестата му за сезон 2026.

Max's overtake... the sparks flying off his car 🤯



The view from Eau Rouge at the race start 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/KdcAltFh7U — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

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„Мисля, че първият сезон премина според очакванията. Имаше страхотни моменти, в които талантът му блестеше, и моменти, които бяха много трудни – знаете, дългият период без резултати в средата на сезона – както се очакваше. След зимата, също според очакванията, той вече познаваше средата, напрежението, изискванията на отбора от техническа и маркетингова страна, както и пистите, на които щяхме да се състезаваме.“

„Но това, което не се очакваше, бяха спокойствието и структурата, които той внесе в представянето си. При Кими, независимо дали сесията е била добра или лоша, не се вижда разлика в емоциите по време на анализа. Всичко е абсолютно делово. Какъв е проблемът? Как да го решим? Как да продължим напред? И това е ново. Мисля, че затова, знаете ли, почти не се вижда онова абсолютно вълнение, което един 19-годишен би изпитал, когато печели.“

Dad was leading the singing of the Italian national anthem 😍#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/i6A7LF7IvK — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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„В същото време, когато не успява да постигне резултати... В Барселона, когато имахме повреда в колата, или дори на "Силвърстоун", той се връща в бокса и е този, който казва на отбора: „Е, това е моторен спорт, тези неща се случват“ – на 19 години! Това е много, много впечатляващо. И мисля, че този начин на мислене и това отношение са може би едни от основните двигатели, които позволиха на таланта му да заблести толкова рано в кариерата му.“

Междувременно самият Антонели също беше попитан дали е можел да си представи такъв успех преди 12 месеца, по време на онзи мъчителен уикенд на „Спа“.

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„Не, абсолютно не - отговори италианецът. - Миналата година тук вероятно стигнах дъното, така че беше много труден уикенд за мен в психическо отношение. Но тази година определено беше много по-добре. Ако ме бяхте попитали миналата година в този момент, вероятно щях да кажа не.“

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Снимки: Gettyimages