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Отново: Алонсо скоро ще реши дали ще остане във Формула 1

  • 20 юли 2026 | 21:20
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Фернандо Алонсо скоро ще вземе решение за бъдещето си във Формула 1 след края на сезон 2026. Това вече едва ли е изненадваща новина, но пък испанецът внесе допълнителна яснота.

Испанският пилот настоя, че участието му в шампионата през 2027 няма да зависи от дългоочаквания пакет с подобрения на Астън Мартин, който трябва да дебютира в Унгария.

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Досега Астън Мартин преживява труден сезон, като е в задната част на колоната с болид, който не получаваше постоянни малки подобрения като конкурентните отбори.

Вместо това екипът избра да въведе един значителен пакет с новости наведнъж, който ще бъде представен по време на Гран При на Унгария този уикенд.

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Това се случва в момент, в който Алонсо обмисля бъдещето си, след като отдавна заяви, че ще вземе решение по време на предстоящата лятна пауза.

Запитан колко важно ще бъде представянето на подобренията за неговото решение, Алонсо отговори следното: "Никак. Никак, защото решението ми не е свързано с представянето тази година. Тази година започнахме зле.

„Не мога да базирам решението си за следващата година на представяне, което не е реалистично. Това не е истинският потенциал на отбора. Той е много по-висок от това, което виждаме.“

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Алонсо подчерта, че решението му ще се основава на бъдещите регулации, след като изрази притеснения относно удоволствието от управлението на новите болиди.

ФИА вече потвърди, че ще има промяна в правилата за следващата година, като се премахва разпределението 50/50 между двигателя с вътрешно горене и батерията и се увеличава мощността на първия елемент.

„Решението ми за следващата година е свързано повече с правилата - добави Алонсо. - Да карам тези коли на места като "Спа" или "Силвърстоун" в последното състезание не е това, за което мечтая в бъдеще. Така че ще видим.“

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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