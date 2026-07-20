Ред Бул не продава Рейсинг Булс за 3 милиарда долара

Собствениците на Ред Бул са отказали оферта от 3 милиарда долара за втория си отбор във Формула 1 – Рейсинг Булс. Това е поредният опит за покупка на тима в последните 18 месеца, като цената постоянно расте.

Провалената сделка беше разкрита от британския вестник The Times, който хвърли светлина и върху кой точно е кандидат-купувачът.

Consistently in the points 👍



Arvid Lindblad continues to impress in his rookie season 🤩#F1 #BelgianGP @visacashapprb pic.twitter.com/do8Nhg9pMT — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

Начело на проекта за купуването на Рейсинг Булс са били Дийн Атю – бивш съветник на Бърни Екълстоун и финансистът Андрю Хариът. Двамата са били подкрепени от финансови фондове от Абу Даби.

Интересното е, че Атю прави втори опит да влезе във Формула 1 по такава схема, но и този се оказа неуспешен. Преди това той участва в групата инвеститори, които искаха да купят търговските права на Формула 1 от CVC Capital преди те да бъдат продадени на Либърти Медия през 2016 година.

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Схемата на Ред Бул с притежанието на два отбора във Формула 1 е поставена под сериозен натиск в последно време и се очаква, че ФИА и Либърти Медия да вземат страната на тези, които смятат, че не е редно един собственик да има два тима в един шампионат. Шефът на Макларън Зак Браун е най-активният и гласовит противник на схемата и се предполага, че в близко бъдеще Ред Бул наистина ще се раздели с втория си отбор, като интерес към него не липсва, въпреки че цените на тимовете във Формула 1 се покачиха в пъти в последните години.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages