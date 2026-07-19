Ръсел се опита да обясни проблемите си в Гран При на Белгия

Джордж Ръсел отпадна от Гран При на Белгия още в първата обиколка след контакт с Люис Хамилтън, а това ще има негативни последици в битката му за световната титла.
„На правата преследвачите ми ме настигнаха и изпревариха, загубих три позиции докато стигна за петия завой – обясни британският пилот на Мерцедес. – Според мен, това, което стана с Люис, беше състезателен инцидент. Може би аз можех да отворя малко повече траекторията или той да спре малко по-сериозно.
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„Но този инцидент нямаше да се случи, ако аз имах нужната скорост на правата. Много, много съм разочарован. Знам, че всички в тима работят здраво, за да решат тези проблеми, но аз съм този, който отпадна в началото на състезанието.
„Мисля, че имах добър шанс да се боря за първата позиция в първия завой след старта, но след това останах без мощност и после всичко приключи.“
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Снимки: Gettyimages