Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Сърцето ми спря като закачих механика в бокса

Хамилтън: Сърцето ми спря като закачих механика в бокса

  • 19 юли 2026 | 19:36
  • 1502
  • 0

Люис Хамилтън коментира инцидента в бокса на Ферари, при който той закачи един от механиците на тима.

„Светна зелената светлина и аз тръгнах – обясни 7-кратният световен шампион. – В бокса гледаш наляво, чакаш зелената светлина, а не натам, където са механиците.

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

„Когато това стана, когато го видях, веднага спрях и на секундата се сетих за 2018 година, когато Райконен удари един от механиците и му счупи крака. За секунда сърцето ми спря в този момент. Благодарен съм, че той е добре.“

Леклер: До самия край вярвах в победата
Леклер: До самия край вярвах в победата
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 19903
  • 15
Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:34
  • 506
  • 0
Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:33
  • 532
  • 0
Карлос Сайнц с наказание часове преди старта в Белгия

Карлос Сайнц с наказание часове преди старта в Белгия

  • 19 юли 2026 | 14:04
  • 1649
  • 0
Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

  • 19 юли 2026 | 13:12
  • 1146
  • 0
Намери ли Ред Бул следващия състезателен инженер на Верстапен?

Намери ли Ред Бул следващия състезателен инженер на Верстапен?

  • 19 юли 2026 | 12:44
  • 1510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испанците са същите, но при Аржентина има промени (съставите)

Испанците са същите, но при Аржентина има промени (съставите)

  • 19 юли 2026 | 20:09
  • 5616
  • 16
Ботев (Враца) 0:1 Черно море, гостите пропуснаха да открият резултата

Ботев (Враца) 0:1 Черно море, гостите пропуснаха да открият резултата

  • 19 юли 2026 | 20:57
  • 6004
  • 25
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 565
  • 0
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 69901
  • 71
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 19903
  • 15
България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

  • 19 юли 2026 | 20:04
  • 4377
  • 5