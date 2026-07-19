Хамилтън: Сърцето ми спря като закачих механика в бокса

Люис Хамилтън коментира инцидента в бокса на Ферари, при който той закачи един от механиците на тима.

„Светна зелената светлина и аз тръгнах – обясни 7-кратният световен шампион. – В бокса гледаш наляво, чакаш зелената светлина, а не натам, където са механиците.

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Hamilton serves his time penalty before changing tyres



There's a moment with one of the mechanics but he appears to be okay



Stewards are going to look at the incident for an unsafe release #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/dgdaJ886OE — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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„Когато това стана, когато го видях, веднага спрях и на секундата се сетих за 2018 година, когато Райконен удари един от механиците и му счупи крака. За секунда сърцето ми спря в този момент. Благодарен съм, че той е добре.“

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Снимки: Gettyimages