Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя

Левски успя да картотекира двама нови различни футболисти за предстоящите мачове с румънския шампион Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на турнира в сравнение с мачовете срещу Борац Баня Лука.

Сред картотекираните играчи намират място Мазир Сула и Мустафа Сангаре, които изобщо не бяха на разположение на Хулио Веласкес за двубоите с босненския първенец.

Радослав Кирилов и Адриан Райчев отпаднаха от списъка с картотекираните футболисти на Левски за предстоящите срещи с Университатя Крайова, показва справка в сайта на УЕФА. Двете крила, които бяха регистрирани за мачовете с Борац Баня Лука, няма да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за сблъсъците с румънците. Причината при Кирилов е здравословна, докато за младия флангови футболист най-вероятно е спортно-техническа.

Групата на Левски за мачовете с Университатя Крайова:

Вратари: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

Защитници: 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 37. Стоян Добрев, 45. Христо Аргиров, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем;

Полузащитници: 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 22. Мазир Сула, 32. Иво Мотев, 35. Сержиньо, 36. Радостин Стоилов, 47. Акрам Бурас

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов

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