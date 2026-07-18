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Анализът на Нико Петров: Пресата на Левски, проблемите в защита и новият талант под рамката

  • 18 юли 2026 | 15:04
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Левски започна защитата на титлата си с победа срещу новака в елита Дунав (Русе). Столичани спечелиха домакинството си с 2:1 в двубой в който можеше да спечелят и по-убедително, но и можеше да бъдат и неприятно изненадани в края.

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В новия епизод на „Анализът на Нико Петров“ вниманието бе насочено върху това как пресира Левски през първото полувреме с Хуан Переа и Евертон Бала и през второто полувреме с Мазир Сула и Рейналдо.

Във втората част от предаването анализаторът говори и за липсата на синхрон при централната двойка бранители на „сините“ Кристиан Димитров и Кристиан Макун. В отсъствието на Макун заради контузия капитанът на столичани си партнираше с Никола Серафимов.

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За финал Нико Петров похвали и юношата на Левски Огнян Владимиров, който започна под рамката на вратата в този двубой записвайки така и дебюта си на „Герена“ в efbet Лига.

„Левски винаги се е славел с добри вратари. Според мен Владимиров е новият Унай Симон, колкото и преувеличено да звучи, играта му с крака е повече от перфектна от това което гледах.“

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