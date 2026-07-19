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  3. Цунами ще продължи кариерата си в Израел

Цунами ще продължи кариерата си в Израел

  • 19 юли 2026 | 09:13
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Цунами ще продължи кариерата си в Израел

Бившият капитан на Левски Цунами е все по-близо до ново предизвикателство в кариерата си. Бразилският футболист ще продължи своята кариера в Макаби Хайфа.

Наско Сираков със страхотен жест към Цунами
Наско Сираков със страхотен жест към Цунами

30-годишният футболист вече пристигна в Израел, където му предстои да премине задължителните медицински прегледи. Ако всичко е наред, той ще подпише договор с новия си тим като свободен агент, след като се раздели с турския Ъгдър.

Цунами носи екипа на Левски в продължение на четири сезона, през които се утвърди като един от лидерите на отбора. За "сините" той записа 139 официални мача, преди в началото на 2026 година да бъде трансфериран в Турция.

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