Дунав поиска от СК на БФС да обясни ситуация от мача с Левски

Дунав Русе призова Съдийската комисия към БФС да излезе с официална позиция относно ситуация от двубоя с Левски, разиграла се в 29-ата минута. Главен съдия на двубоя бе Кристиан Колев, а според русенци тимът им е бил ощетен с това, че не е било отсъдено нарушение.

"РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Да представляваш Русе не е просто привилегия. Това е отговорност.

Всеки ден възпитаваме децата в Академията на ФК „Дунав“ Русе в ценностите, които спортът изгражда - уважение към правилата, отговорност, достойнство и смелост да отстояваш принципите си. Именно тези ценности ни задължават да реагираме, когато смятаме, че те са поставени под съмнение.

Публикуваме ситуацията от 29-ата минута на двубоя срещу ПФК „Левски“, защото вярваме, че доверието във футбола се изгражда чрез прозрачност и открит анализ.

Предмет на нашата позиция не е дали ситуацията е в или извън наказателното поле. Предмет на нашата позиция е видимо нарушение, останало без отсъждане въпреки непосредствената близост на главния съдия до ситуацията. Именно това поражда въпросите, на които очакваме професионален и публичен отговор.

Призоваваме Съдийската комисия при Българския футболен съюз да излезе с официална позиция по ситуацията. Не заради един мач или един резултат, а защото шампионатът едва започва. Убедени сме, че последователността в съдийските решения, прозрачността при тяхната оценка и еднаквият критерий към всички участници са в основата на доверието в българския футбол. Мълчанието по подобни ситуации не изгражда доверие. Доверие се изгражда с ясна, аргументирана и публична позиция на компетентния орган.

Нашата позиция не е насочена срещу съперника и не търси оправдание за резултата. Тя е в защита на принципите, върху които се гради спортът – равнопоставеност, уважение към правилата и последователност при тяхното прилагане".

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