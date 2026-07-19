Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав поиска от СК на БФС да обясни ситуация от мача с Левски

Дунав поиска от СК на БФС да обясни ситуация от мача с Левски

  • 19 юли 2026 | 15:49
  • 2052
  • 6

Дунав Русе призова Съдийската комисия към БФС да излезе с официална позиция относно ситуация от двубоя с Левски, разиграла се в 29-ата минута. Главен съдия на двубоя бе Кристиан Колев, а според русенци тимът им е бил ощетен с това, че не е било отсъдено нарушение.

"РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Да представляваш Русе не е просто привилегия. Това е отговорност.

Всеки ден възпитаваме децата в Академията на ФК „Дунав“ Русе в ценностите, които спортът изгражда - уважение към правилата, отговорност, достойнство и смелост да отстояваш принципите си. Именно тези ценности ни задължават да реагираме, когато смятаме, че те са поставени под съмнение.

Публикуваме ситуацията от 29-ата минута на двубоя срещу ПФК „Левски“, защото вярваме, че доверието във футбола се изгражда чрез прозрачност и открит анализ.

Предмет на нашата позиция не е дали ситуацията е в или извън наказателното поле. Предмет на нашата позиция е видимо нарушение, останало без отсъждане въпреки непосредствената близост на главния съдия до ситуацията. Именно това поражда въпросите, на които очакваме професионален и публичен отговор.

Призоваваме Съдийската комисия при Българския футболен съюз да излезе с официална позиция по ситуацията. Не заради един мач или един резултат, а защото шампионатът едва започва. Убедени сме, че последователността в съдийските решения, прозрачността при тяхната оценка и еднаквият критерий към всички участници са в основата на доверието в българския футбол. Мълчанието по подобни ситуации не изгражда доверие. Доверие се изгражда с ясна, аргументирана и публична позиция на компетентния орган.

Нашата позиция не е насочена срещу съперника и не търси оправдание за резултата. Тя е в защита на принципите, върху които се гради спортът – равнопоставеност, уважение към правилата и последователност при тяхното прилагане".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ясни съперниците на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛЕ, жребият е утре

Ясни съперниците на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛЕ, жребият е утре

  • 19 юли 2026 | 15:30
  • 4048
  • 1
Филип Кръстев: Време е да се установя и да си намеря дом във футбола

Филип Кръстев: Време е да се установя и да си намеря дом във футбола

  • 19 юли 2026 | 15:28
  • 1660
  • 1
Рилски спортист спечели последната си контрола

Рилски спортист спечели последната си контрола

  • 19 юли 2026 | 14:45
  • 485
  • 0
Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

  • 19 юли 2026 | 14:10
  • 687
  • 0
Още трима напускат Партизан (Червен бряг)

Още трима напускат Партизан (Червен бряг)

  • 19 юли 2026 | 11:17
  • 1302
  • 3
Лудогорец взима национал на Сирия

Лудогорец взима национал на Сирия

  • 19 юли 2026 | 10:50
  • 5606
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 52697
  • 54
Гран При на Белгия: Антонели начело, Верстапен изпревари Леклер, Ръсел отпадна (следете на живо)

Гран При на Белгия: Антонели начело, Верстапен изпревари Леклер, Ръсел отпадна (следете на живо)

  • 19 юли 2026 | 16:05
  • 4114
  • 0
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 8793
  • 81
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 15:45
  • 4474
  • 2
Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

  • 19 юли 2026 | 12:12
  • 19425
  • 26
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 70355
  • 120