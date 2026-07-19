Университатя загря за Левски с разгром

Съперникът на Левски от втория предварителен кръг на Шампионската лига Университатя (Крайова) подобно на “сините” нямаше време за почивка между европейските си ангажименти и стартира новия сезон в румънската Суперлига. Началото бе повече от успешно и то завърши след разгром с 4:0 над тима на УТА Арад.

И четирите попадения паднаха през второто полувреме, след като се разписаха Самуел Телеш (62’), Щефан Баярам (87’) и Симон Елисор (89’), а в добавеното време автогол от съперниковия тим си вкара Дин Аломерович (90’+2’).

Левски също стартира българската efbet Лига с победа от 2:1 над новака Дунав (Русе). Битката от “турнира на богатите” между двата отбора предстои на 22-ри юли (сряда), като тя ще бъде на стадион “Георги Аспарухов”.

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