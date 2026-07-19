Официално: Цунами подписа договор с Макаби за две години

Бившият футболист на Левски Цунами направи трансфер в израелския гранд Макаби (Хайфа), съобщиха от клуба. 30-годишният бранител е преминал медицинските си прегледи и е подписал договор за две години.

Цунами ще продължи кариерата си в Израел

Цунами, който прекара почти четири години в Левски и взе дори и български паспорт, може да играе като ляв защитник, централен бранител и като дефанзивен халф. 30-годишният бразилец пристига при "зелените" от Хайфа като свободен агент, след като договорът му с турския втородивизионен Ъгдър изтече. В турската втора дивизия той записа 16 мача, в които вкара 3 гола и подаде още две асистенции.



"Развълнуван съм да се присъединя към клуба, очаквам с нетърпение да изляза на терена", каза Цунами след като застана пред медиите.

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