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  3. Останаха малко билети за мача с Университатя

Останаха малко билети за мача с Университатя

  • 18 юли 2026 | 13:00
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Точно в 10 часа днес на касите пред сектор А на стадион Георги Аспарухов бяха пуснати в продажба билетите за мача от втория предварителен кръг в Шампионската лига на Левски. В сряда сините срещат първенеца на северната ни съседка Румъния Университатя Крайова. Двубоят е с начален час 20,30.

В момента има останали билети, но вероятно до утре няма да останат свободни места на стадиона, както се случи с домакинството на Борац.

Eто и цените: Сектор Б: 13 € Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта); Сектор В: 17 € Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта)"

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