Левски поздрави Владимир Гаджев

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави бившия капитан на клуба Владимир Гаджев, който днес празнува своя 39-ти рожден ден.

"Днес бившият капитан на „Левски“ и настоящ скаут в Детско-юношеската школа на клуба, Владимир Гаджев празнува своя 39-ти рожден ден.

Роден е на 18 юли 1987 година в Пазарджик. Юноша е на „сините“, но заминава още като такъв за гръцкия гранд „Панатинайкос“, след което преминава през други два гръцки клуба – „Левадиакос“ и ОФИ (Крит).

Дебютира за първия тим на „Левски“ на 9 август 2008 година при загубата като гост на „Вихрен“ с 0:1. Записва общо 8 сезона със синята фланелка, в които изиграва общо 211 мача и отбелязва 27 гола. Шампион на България през сезон 2008/2009 година.

Носи още екипите на английския „Ковънтри“, кипърския „Анортозис“, „Берое“ и „Хебър“.

Владимир Гаджев прави своя дебют за националния отбор на България на 17 ноември 2010 година при загубата с 0:1 от Сърбия в приятелски мач. Записва 29 мача и вкарва 1 гол с националната фланелка.

От началото на 2026 година работи като скаут в Академия „Левски“.

ПФК „Левски“ честити празника на Владимир Гаджев и му пожелава здраве, успехи и щастливи мигове с любимия „син“ тим", написаха от клуба.

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