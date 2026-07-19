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  3. Ботев представя двама нови до часове

Ботев представя двама нови до часове

  • 19 юли 2026 | 19:44
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Ръководството на Ботев Пловдив даде сериозен повод за очаквания сред своите привърженици, след като публикува две загадъчни съобщения в социалните мрежи, които ясно подсказват, че клубът е на прага да представи нови попълнения.

Първо от „жълто-черния“ клуб написаха: „След малко започваме. И няма да е само един.“, с което загатнаха, че предстои повече от едно ново име на стадион „Христо Ботев“.

Малко по-късно последва и втора публикация с още по-ясно послание: „Съвсем скоро и вторият…“, което практически потвърждава, че в следващите часове Ботев ще обяви две нови попълнения.

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