Светкавица 2014 започва днес

Днес, СФК Светкавица 2014 (Търговище) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 20 футболисти ще излязат в 18:30 часа за първа тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, търговищкия тим ще излезе за мач от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

29 юли: Светкавица 2014 (Търговище) – Волов-Шумен 2007

1 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Ботев (Нови пазар)

8 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Бенковски (Исперих)

12 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Янтра (Полски Тръмбеш)

15 август, купа АФЛ: Светкавица 2014 (Търговище) – жребий ще определи съперника

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