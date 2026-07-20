Светкавица 2014 започва днес

Днес, СФК Светкавица 2014 (Търговище) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 20 футболисти ще излязат в 18:30 часа за първа тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, търговищкия тим ще излезе за мач от турнира за купата на Аматьорската лига.
Програмата за мачовете:
29 юли: Светкавица 2014 (Търговище) – Волов-Шумен 2007
1 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Ботев (Нови пазар)
8 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Бенковски (Исперих)
12 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Янтра (Полски Тръмбеш)
15 август, купа АФЛ: Светкавица 2014 (Търговище) – жребий ще определи съперника