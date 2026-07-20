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Гръцки гранд цака Левски за халф

  • 20 юли 2026 | 09:29
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Гръцки гранд стои на пътя на Левски пред една от трансферните му цели, разкриха в Израел. Става въпрос за АЕК, който също е пратил оферта за халфа на Апоел (Беер Шева) Кингс Кангва. Предложението на тима от Атина е било по-добро от това на „сините“. Родният гранд даваше максимум 1,5 млн. евро за полузащитника, а „двуглавите орли“ били вдигнали мизата с милион – 2,5. Освен това те също му обещават заплата от 700 000 евро. Засега обаче от Апоел не са доволни и от тази оферта. „Господарите на Негев“ се надяват да вземат поне още 1 млн. за звездата си, която вече показва, че не й се стои в Израел. Засега обаче Кангва не може да намери общ език с ръководството на тима.

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Според запознати на „Герена“ нямат намерение да пращат нова оферта за него. „Сините“ събраха доста халфове и в момента се работи по привличането на играчи за два поста – защитник и централен нападател. Засега обаче на „Герена“ все още не могат да се похвалят с успех поне на едно от двете места.

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