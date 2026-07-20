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Десислав Дяков за контролата с Олимпик (Варна)

  • 20 юли 2026 | 08:08
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Десислав Дяков за контролата с Олимпик (Варна)

Олимпик (Варна) се наложи с 5:3 в Аксаково над едноименния тим в приятелска среща.

Олимпик (Варна) победи Аксаково в резултатна контрола
Олимпик (Варна) победи Аксаково в резултатна контрола

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Получи се хубав, коректен мач. Ние бяхме в доста експериментален състав, тъй като липсваха поне шестима от основните футболисти, сред които Евгени Стоянов, Калоян Цветков, Слави Сталев и Михаил Паскалев. Играха повече младите момчета. Направи ми впечатление, че ни вкараха с всичките си точни удари. Явно денят беше техен. Можехме и да си вземем мача, но това е контрола и всичко е в реда на нещата. Още не сме влезли в ритъм, докато те започнаха да тренират седмица по-рано. Със сигурност това оказва влияние“.

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