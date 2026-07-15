Ботев за 8-те нови попълнения: Класа, опит, ботевизъм и поглед в бъдещето

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив направи обобщение на свършената работа през лятната пауза. От "жълто-черния" клуб обявиха, че са готови и очакват с нетърпение началото на новия сезон в efbet Лига, като освен това похвалиха и 8-те нови попълнения в отбора.
Сдружение ПФК Ботев поиска опрощаване на дълг към държавата в размер на над 267 хиляди евро
"Лятна селекция: Осем нови футболисти - класа, опит, ботевизъм и поглед в бъдещето.
1613 продадени абонаментни карти за сезон 2026/27.
Билетите за мача с Локомотив София са в продажба.
Новите екипи на отбора са налични в клубния магазин.
Очакваме началото на новия сезон".